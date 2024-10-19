Ümit Özdağ, İstifa Çağrısı Yapmıştı: 'Sağlık Bakanı Whatsapp'tan Bana Ulaştı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer, bugün saat 17.00'de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde yenidoğan çetesi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na istifa çağrısı yapan Özdağ, bakanın kendisine ulaştığını söyledi.

'ENERJİ BAKANI'NIN MI İSTİFASINI İSTEYECEKTİK?'

Özdağ, konuyla ilgili SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı ile arasında geçen diyaloğu aktaran Özdağ, "Sosyal medya üzerinden biraz önce paylaştım açıklamayı. Sağlık Bakanı'nı istifaya çağırdım. Aslında dün akşam bir kampanya başlattık X'te 'Sağlık Bakanı istifa' diye. Bunun üzerine Sağlık Bakanı, WhatsApp'tan bana ulaştı. Soruşturmayla ilgili bir belge yolladı. 'Neden istifamı istiyorsunuz? Soruşturmayı ben açtım' dedi. 'Aslında haklısınız. Enerji Bakanı'nın istifasını istememiz lazımdı bu hususta. Şaka gibi" ifadelerini kullandı.

'ÖYLE BİR ÇETE Kİ BU, REZİL ÖTESİ'

Özdağ, "Öyle bir çete ki bu, rezil ötesi. Annelerin, babaların yazdıklarını okuyorsunuz, çıldırmamak işten değil. Bütün bunlar olurken bir sorumlu olması lazım, bir siyasi sorumlu. Kim bu siyasi sorumlu? Dışişleri Bakanı değil, İçişleri Bakanı değil, Adalet Bakanı değil, Enerji Bakanı değil. Kim kardeşim? Sağlık Bakanı. Bundan önceki de sorumlu. Çünkü, bu yeni başlamış bir şey değil.” dedi.

'İSTANBUL'DA 10 BÜYÜK ÇETEDE 1000 TETİKÇİ VAR'

İstanbul’da 10 büyük çetenin bin tetikçisi olduğunu söyleyen Özdağ, “Bunların yaşları 15-25 arası. Çoğu Diyarbakır ve Bingöllü. Uyuşturucu bağımlısı ve çok fazla para vermiyorlar onlara. Uyuşturucuya bağlıyorlar, bir daire kiralıyorlar, beş altı tanesi birden yatıyor, motosikletliler genellikle ve çok rahat silah kullanıyorlar. Çok rahat adam öldürüyorlar, çok rahat tarama yapıyorlar." dedi.

Kaynak: SÖZCÜ