Ümit Milli Takımda İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki oyuncunun Norveç maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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Ümit Milli Takımda İki Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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