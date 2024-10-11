Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali Yarın Başlıyor

Toplantıya, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivalin onur konuğu Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce ile yazar Feridun Andaç katıldı.

Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali için Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve basın mensupları yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özyiğit, toplumun her kesimine hitap eden sosyal, kültürel ve sanatsal projeleri de en az altyapı projeleri kadar önemli bulduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA