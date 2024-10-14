Uluslararası Balkan Şenliği Düzenlendi

Buca Belediyesi, geleneksel Uluslararası Balkan Şenliği’ni bu yıl 12'nci kez düzenledi. Şenlik, Demokrasi Meydanı’ndan Hasanağa Bahçesi’ne bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazliovski, Gagavuzlar Derneği Başkanı İrina İusumbeli , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Berova Belediye Başkanı Zvonko Pekevski , Pirlepe Belediye Başkanı Borçe Jovçeski, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Heyet, yürüyüşün ardından Hasanağa Bahçesi’nde yer alan stantları gezdi.

Kaynak: ANKA