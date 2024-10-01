Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü Diyarbakır'da Kutlandı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) Diyarbakır İl Temsilciliği, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Gününü düzenlediği bir yemekle kutladı. Bu yıl 5. kez gerçekleştirilen etkinlik, psikolojik danışma alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve lisans öğrencilerinin katılımıyla bir restoranda yapıldı.

Programda açıklama yapan PDR-DER Diyarbakır Şube Başkanı Hayriye Müjde Erçetin, psikolojik danışmanlığın bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla sürekli geliştiğini vurguladı. Erçetin, derneklerinin ruh sağlığına dair farkındalığı artırma, psikolojik danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırma ve mesleği güçlendirme konusundaki sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

Teknolojik gelişmelerin çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına imkan tanıdığını, böylece bireylerin psikolojik destek imkanlarına daha kolay erişim sağladığını ifade eden Erçetin, psikolojik danışmanların sunduğu desteğin, bireylerin yaşam kalitelerini artırarak toplumsal ruh sağlığını güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA