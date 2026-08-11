ultrAslan Lideri Hakkında Flaş Karar: Sebahattin Şirin'e Ev Hapsi Verildi

ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, savcılık ifadesinin ardından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
ultrAslan Lideri Hakkında Flaş Karar: Sebahattin Şirin'e Ev Hapsi Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda 'Sebahattin Şirin' adıyla tanınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla yargılanan Şirin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Şirin, daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Hakimlik, Şirin'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Şirin, savunmasında evinde bulunan yüklü miktardaki para ve altınların kişisel birikimleri ile oğlunun düğününde takılan takılardan oluştuğunu, 8,6 milyon TL'lik para trafiğinin ise ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Oğlunun 38,4 milyon TL'lik banka hareketleri için ise “Bilgim yok” dedi.

Ruhsatsız tabancayı 45 bin TL karşılığında kendisini korumak amacıyla satın aldığını kabul eden Şirin, balistik yeleklerin bir kısmını hediye aldığını, diğerlerinin kaynağını bilmediğini savundu. Karaborsa bilet iddialarını reddederken, telefonunun şifresini ailesine ait bilgiler bulunduğu gerekçesiyle vermedi.

Şirin ayrıca hastaneye sevki sırasında söylediği “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözlerini kabul ederek, bunu “Terörsüz Türkiye sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek amacıyla” söylediğini ileri sürdü.

Sebahattin Şirin’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Öcalan' Savunması Dikkat ÇektiSebahattin Şirin’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Öcalan' Savunması Dikkat ÇektiGüncel

UltrAslan Lideri Sebahattin Şirin Adliyeye Sevk EdildiUltrAslan Lideri Sebahattin Şirin Adliyeye Sevk EdildiGüncel

UltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına AlındıUltraAslan Lideri Sebahattin Şirin Gözaltına AlındıSpor

Etiketler
ultraAslan Galatasaray
Son Güncelleme:
Sebahattin Şirin’in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Öcalan' Savunması Dikkat Çekti Sebahattin Şirin’in İfadesi Ortaya Çıktı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Tuzla’da Sevindiren Haber: Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Sonra Kurtarıldı Tuzla’da Sevindiren Haber: Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Sonra Kurtarıldı
Bolu’da Korkutan Yangın: Ekipler Seferber Oldu Bolu’da Korkutan Yangın
Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Meclis’teki 'Çerçeve Yasa' Oylamasının Perde Arkası: En Büyük Fire O Partiden TBMM’deki Oylamada Dikkat Çeken Sonuç
NATO Zirvesi Dönüşü ABD'den Güvenlik Operasyonu! Trump'ı Gizli Uçakla Ankara'dan Çıkarmışlar NATO Zirvesi Dönüşü ABD'den Güvenlik Operasyonu! Trump'ı Gizli Uçakla Ankara'dan Çıkarmışlar
Faciayı Servis Personeli Ortaya Çıkardı: Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti
Suriye'de Beşar Esad, Kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf İdama Mahkum Edildi Beşar Esad Hakkında İdam Kararı
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı