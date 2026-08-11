ultrAslan Lideri Hakkında Flaş Karar: Sebahattin Şirin'e Ev Hapsi Verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda 'Sebahattin Şirin' adıyla tanınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla yargılanan Şirin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Şirin, daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Hakimlik, Şirin'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Şirin, savunmasında evinde bulunan yüklü miktardaki para ve altınların kişisel birikimleri ile oğlunun düğününde takılan takılardan oluştuğunu, 8,6 milyon TL'lik para trafiğinin ise ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Oğlunun 38,4 milyon TL'lik banka hareketleri için ise “Bilgim yok” dedi.

Ruhsatsız tabancayı 45 bin TL karşılığında kendisini korumak amacıyla satın aldığını kabul eden Şirin, balistik yeleklerin bir kısmını hediye aldığını, diğerlerinin kaynağını bilmediğini savundu. Karaborsa bilet iddialarını reddederken, telefonunun şifresini ailesine ait bilgiler bulunduğu gerekçesiyle vermedi.

Şirin ayrıca hastaneye sevki sırasında söylediği “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözlerini kabul ederek, bunu “Terörsüz Türkiye sürecine ve ülkenin birlik ve beraberliğine destek amacıyla” söylediğini ileri sürdü.