UltraAslanlar'dan Öğrencilere Malzeme Desteği

Gebze Ultra Aslanlar Taraftar Grubu, Şenkaya İlçesi Gaziler Mahallesi Nesimi Akın Orta Okulu’na spor malzemesi desteğinde bulundu.



Şenkayalı Gebze Ultra Aslanlar Taraftar Grubu, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan’ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Öğrencilerin sporla daha yakından ilgilenmesini de sağlayacak proje kapsamında, Şenkaya Gaziler Nesimi Akın Orta Okulu’na spor malzemesi desteğinde bulundu.



Gebze Ultra Aslanlar Grubundan Çetin Yılmaz, “Geleceğimizin emanetçisi gençlerimizin sadece okullarına değil spor yapan futbol takımlarımıza da malzeme desteği yapmaya devam ediyoruz. Bir nebze d olsa öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamaktan mutlu oluyoruz.” dedi.



“GENÇLER, GELECEĞIMIZIN TEMINATI”



Gebze Ultra Aslanlar Taraftar Grubu’na anlamlı destek ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, ’Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize imkanlarımız dahilinde her zaman destek olacağız. Bu anlamlı ziyaretleriniz için ilçem adına kıymetli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşerilerimize, kıymetli öğrencilerimize eğitim hayatında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA