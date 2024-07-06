Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç'tan Gazetecilere Kurşunlu Tehdit

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında ara karar açıklandı. 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada 10 kişi tahliye edildi.

Ara kararın açıklanmasının ardından Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, duruşmayı takip eden gazetecileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hedef gösterdi.

İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan'ın fotoğrafını paylaşan Kılıç, 'kurşun' göndermeli bir paylaşım yaptı.

Kılıç paylaşımında 2Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz' ifadelerini kullandı.

SOYKAN VE TERKOĞLU'NDAN YANIT

Gazeteci Timur Soykan Kılıç'ın paylaşımını alıntılayarak 'Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar' dedi.

Kılıç'ın tehdit paylaşımına Barış Terkoğlu'ndan da sert yanıt geldi.

'Senden kurşun kalem olmaz, ancak kurşun asker olur' diyen Terkoğlu, 'Eğer ülkene de ülküne de son bir hizmet etmek istiyorsan savcılığa, karakola git. Ellerini kaldırıp 'teslim olmaya geldim' de. Seni 8 Nisan 2022’de Sinan Ateş’in evinin önüne keşif yapmaya kim gönderdi anlat' ifadelerini kullandı.