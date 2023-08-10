Ülkedeki valilerin yarısı değişti: 57 ile yeni vali ataması yapıldı

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. 16 vali ise merkeze çekildi. Buna göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.