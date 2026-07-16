Ülke Genelindeki Camilerde Sela Sesleri Yükseldi

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında, o gece direnişin sembollerinden biri olan sela sesleri, Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camide yeniden yükseldi.

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Ülke Genelindeki Camilerde Sela Sesleri Yükseldi
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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde 'sabah namazı' buluşmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA

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