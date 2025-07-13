Ulaştırma Bakanlığı Açıkladı! 15 Temmuz'da Bu Hatlar Ücretsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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Ulaştırma Bakanlığı Açıkladı! 15 Temmuz'da Bu Hatlar Ücretsiz Olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlık bünyesindeki bazı şehir içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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