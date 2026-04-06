Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Duyurdu: Bir Türk Gemisi Daha Hürmüz'den Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi, dün gece itibarıyla Hürmüz'den geçerek Körfez'den çıkışını tamamladı. Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede bulunan Türk sahipli gemileri ve Türk denizcileri anlık olarak izlediklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür."

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla, bölgedeki Türk sahipli gemiler ve Türk denizcileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

