Ulaşım Kartlarına Yeni Sınırlama! Bu Kişiler Artık Ek Ücret Ödeyecek

Toplu ulaşım kartlarında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile belirlenen kişiler, ulaşım için ek ücret ödemek zorunda kalacak.

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Ulaşım Kartlarına Yeni Sınırlama! Bu Kişiler Artık Ek Ücret Ödeyecek - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda tartışılan ulaşım düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, birçok şehirde toplu taşıma kartları için yeni bir dönem başladı.

Yeni uygulama ile belirli özel haklara sahip kişiler için belirlenen sınırsız biniş hakkı kaldırılırken, bu kişiler için yalnızca günlük 4 ücretsiz biniş hakkı getirildi.

ULAŞIM KARTLARINA YENİ KISITLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile birlikte toplu taşıma araçlarında sınırsız biniş hakkının sona erdiğini açıkladı. Artık ücretsiz seyahat eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile indirimli bilet kullanan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 4 kez ücretsiz biniş hakkı tanınacak. Ayrıca öğretmenlere de sınırlama uygulanarak günlük 4 ücretsiz biniş hakkı verildi. Bu sınıra ulaşan kart sahipleri, geri kalan seyahatlerinde tam ücret ödemek zorunda olacak.

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