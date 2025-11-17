Ukrayna'da Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Türk Gemisi Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı’nda demirli bulunan bir Türk gemisinin tahliye sırasında hasar gördüğünü duyurdu.

ORINDA isimli geminin yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış LPG taşıdığı belirtilirken, 16 kişilik mürettebatın herhangi bir yaralanma yaşamadan tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."

