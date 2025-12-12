Ukrayna'da Korkunç Saldırı: Türk Gemisi Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye merkezli Cenk Denizcilik firmasına ait, Panama bandıralı yolcu ve yük taşıyan CENK T adlı gemi, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinde Chornomorsk Limanı'na yaklaştığı sırada füzeyle vuruldu. Olay sonrası yanan gemi ve bölgedeki vatandaşların panik halleri kameralarla kaydedilirken, Cenk Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Şirketin Türkiye–Ukrayna hattında düzenli sefer yapan gemisinin saldırı sırasında limanda bulunduğu belirtilerek "Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENKT isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır" açıklaması yapıldı.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Şirketin açıklamasında "Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir" bilgisi verildi.

Olayın uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilerek ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki saldırıda, Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü bildirdiği açıklamasında "Savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Saldırıda hiçbir Türkiye vatandaşının zarar görmediği belirtildi.

Kaynak: İHA