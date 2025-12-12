Ukrayna'da Korkunç Saldırı: Türk Gemisi Vuruldu

Türk şirketine ait CENK T adlı yük gemisi, Ukrayna Limanı'na yaklaştığı sırada saldırıya uğradı. Füzeyle vurulan gemide bir can kaybı veya yaralı olmadığını açıklandı.

Son Güncelleme:
Ukrayna'da Korkunç Saldırı: Türk Gemisi Vuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye merkezli Cenk Denizcilik firmasına ait, Panama bandıralı yolcu ve yük taşıyan CENK T adlı gemi, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinde Chornomorsk Limanı'na yaklaştığı sırada füzeyle vuruldu. Olay sonrası yanan gemi ve bölgedeki vatandaşların panik halleri kameralarla kaydedilirken, Cenk Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Şirketin Türkiye–Ukrayna hattında düzenli sefer yapan gemisinin saldırı sırasında limanda bulunduğu belirtilerek "Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENKT isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır" açıklaması yapıldı.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Şirketin açıklamasında "Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir" bilgisi verildi.

Olayın uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilerek ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki saldırıda, Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar gördüğünü bildirdiği açıklamasında "Savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Saldırıda hiçbir Türkiye vatandaşının zarar görmediği belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya BombardımanRusya'dan Ukrayna'ya BombardımanDünya
Başkentte Kan Donduran Saldırı: Gülhan 2 Yıldır Ondan Kaçıyormuş!Başkentte Kan Donduran Saldırı: Gülhan 2 Yıldır Ondan Kaçıyormuş!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna gemi
Son Güncelleme:
Gaziantep'te Vahşet! Hademe, 6 Yaşındaki Öğrenciyi Bıçakladı Gaziantep'te Vahşet! Hademe, 6 Yaşındaki Öğrenciyi Bıçakladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
'Sıla Bebek' Paylaşımı Nedeniyle Yargılanıyordu: Gülben Ergen İçin Mahkemeden Karar 'Sıla Bebek' Paylaşımı Nedeniyle Yargılanıyordu: Gülben Ergen İçin Mahkemeden Karar
ÇOK OKUNANLAR
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında! Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu! 'Suçlamalar Kurgudan İbarettir' Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu