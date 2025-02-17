Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara’da: Yarın Cumhurbaşkanı ile Görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi. Ukrayna lideri ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA