UKOME'de Kabul Edildi: İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 taksi yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet verecek.

Taksilerin yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı belirlendi.

Uygulama detayları İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihi belirlenecek.

BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemini onaylayacaklarını belirtmişti.

Uraloğlu, 2500 araçla başlanacak yeni sistem için "Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

15 KEZ REDDEDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş ancak hepsi reddedilmişti.

Kaynak: Ajanslar