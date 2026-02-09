'Uğur Mumcu Suikastı' Davası 14 Temmuz'a Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda 'Umut Davası' olarak bilinen Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerine ilişkin davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve müşteki avukatı katıldı. Duruşmayı, aralarında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu heyet takip etti. Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, müşteki avukatına söz verdi.

AVUSTRALYA'YA MI KAÇTI?

Müşteki avukatı, sanık Oğuz Demir adına kayıtlı olan "06 APJ 03" plakalı aracın durumunun araştırılmasını, sanık ve yakınlarının Avustralya'ya kaçtığı yönünde şüpheleri olduğunu, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı yazılmasını talep etti.

MİT VE DIŞİŞLERİ'NE YAZI

Avukat beyanının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne sanığa ait olduğu belirtilen "06 APJ 03" plakalı aracın emniyet kayıtlarında olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, MİT ve Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılarak, sanık ve ailesinin nerede ikamet ettiğinin sorulmasına ve hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine hükmetti.

Duruşma, 14 Temmuz'a ertelendi.

Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un öldürülmesinin de arasında bulunduğu birçok olayı kapsayan "Umut Davası"na ilişkin ilk yargılama Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görüldü. DGM'lerin kapanmasının ardından yargılamaya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra tekrar görülen davada, 3 sanık "yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapse mahkum edildi. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise "silahlı suç örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrılarak Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

