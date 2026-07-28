Uğur Mumcu Dosyası Raftan İniyor! 33 Yıllık Suikastta Kritik İddia

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Bugün Orta Doğu'nun karışmasının baş sorumlusu olan İsrail, geçmişte Türkiye’de de içerideki adamları eliyle birçok karanlık tezgâh düzenledi. 33 yıl önce suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin arkasında da İsrail istihbaratının izleri dikkat çekiyor.

UĞUR MUMCU DOSYASI RAFTAN İNİYOR

Adalet Bakanlığı faili meçhul dosyalarıyla birlikte, 90’lı yılların sır kalan olaylarını da incelemeye aldı. Cumhuriyet tarihinin en karanlık süreçlerinden 28 Şubat’a zemin hazırlayan ve faili meçhul koduyla rafa kaldırılan cinayet dosyaları yeniden ele alınacak. Gazeteci Uğur Mumcu suikastı da bunlardan biri olacak. Mumcu’nun ağabeyi hukukçu Ceyhan Mumcu, o dönem tüm çırpınışlarına rağmen seslerinin duyulmadığını ancak suikastların arkasında İsrail’in olduğunu söyledi.

"SANA SUİKAST YAPILABİLİR"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceyhan Mumcu, “Kardeşim, PKK-İsrail ilişkilerine dair bazı önemli bilgilere ulaşmıştı. İsrail onu tehdit olarak gördü ve doğrudan hedef aldılar. Uğur, bana İsrail Büyükelçisiyle yaptığı görüşmeyi anlattı ve kendisiyle tehdit boyutunda konuştuklarını söyledi. İsrail Büyükelçisi açık bir biçimde ‘Üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez. Sana suikast bile yapılabilir’ demiş. Görüşme sonrası kâbus gördüğünü, hatta rüyasında ayaklarının koptuğunu anlatmıştı. Zaten çok sürmedi suikast gerçekleşti’ bilgisini paylaştı.

"SUİKASTLARIN İSRAİL BAĞLANTISINI ANLATTI"

Cinayetlerin işlendiği dönem Türkiye’nin iç dinamikleri ve çevre ülkelerle olan ilişkilerinin kırılganlığına vurgu yapan Ceyhan Mumcu, şunları kaydetti:



“Toplum laik-Müslüman temelinde ayrıştırılmaya çalışılıyordu. Diğer yandan Suriye ve özellikle İran ile ilişkilerimiz oldukça kırılgan hâle gelmişti. Hatta İran Büyükelçiliği basıldı bu sebeple. Uğur ve diğer aydınlar bu kapsamda özellikle seçilmiş isimlerdi. Hem Türkiye’nin sosyal dinamikleri sarsıldı ve ardından 28 Şubat’la yüzleştik hem de Türkiye’nin İran ile olan ilişkileri tarihin en kötü dönemini yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada çok daha güçlü bir biçimde Uğur ve o dönem işlenen suikastların arkasında İsrail var diyebiliyorum. İsrail hem iç dinamiklerimiz hem de komşu ülkelerle ilişkilerimizi derinden sarsan etkiler üreten cinayetlerde çok boyutlu bir strateji güttü ve başarılı da oldu diyebiliriz. Dönemin üst düzey bir MİT yetkilisi bana (ismi bizde mahfuz) suikastların İsrail bağıntısını anlattı. Fakat resmî boyutta adım atılmadı, atılamadı. Yapılan terör saldırılarıyla Uğur Mumcu tasfiye edilirken İran ile de ilişkilerimiz kopma noktasına geldi ve toplum ciddi manada ayrıştı.

"İSRAİL BUGÜN RAHATÇA SORGULANABİLİR"

O dönem faili meçhul olarak kodlanan seri cinayetlerin raftan inmesi aile olarak hepimizi çok sevindirdi. Öncelikle konu ile ilgili emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş’un dinlenmesini ve İsrail boyutunda yoğunlaşılmasını istiyoruz. Yine dönemin emniyet, istihbarat ve askerî yetkilileriyle de görüşülmeli. Meclis’te kurulan komisyon temsilcilerinin görüşleri de mutlaka alınmalı. Bu noktada o dönem adli raporu düzenleyen Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Koru Fincancı’nın da ifadeye çağrılması gerekiyor. Ailemiz, toplumumuz ve geleceğimiz adına bu süreçten umutluyuz. İsrail Büyükelçisi, Uğur’un öldürülmesinden sonra bana da ‘Bizimle uğraşmayın’ dedi. Olayların kendileriyle ilişkilendirilmemesi konusunda güvendikleri şeyler var gibiydi. Bugün konjonktür değişti. İsrail boyutunun rahatça sorgulanabilir hâle gelmesi bizim için de önemli.

EMEKLİ GENERAL ERDOĞAN KARAKUŞ: 'TETİĞİ ÇEKTİRENLERE ODAKLANMAMIZ LAZIM'

Türkiye’de 1990’ların başında yaşanan seri cinayetler ve Mossad bağını ilk defa gündeme getiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da Türkiye Gazetesi'ne son gelişmeleri değerlendirdi. Geçmişe ait bu ve benzeri dosyaların 33 yıl sonra yeniden açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Karakuş, “Konu ile ilgili bilgilerime başvurmak istenirse seve seve ilgili makamlarla paylaşırım. Benim edindiğim bilgiler Uğur Mumcu ve diğer aydınların şehit edilmesinde Mossad parmağının olduğu yönünde. O gün yaşanan ve bir biçimde karanlıkta kalan şeyler cesur bir araştırma ile gün yüzüne çıkabilir. Mesela Esenboğa’da o günlerde yaşanan hareketlilik ve karartmalar bu noktada çok önemli. Saldırı öncesi Türkiye’ye gelen Mossad ajanlarının buradaki faaliyetleri ve olay sonrası Tel Aviv uçağına binen ekiple ilgili bilgiler hâlen faili meçhul niteliği taşıyan ve bana göre faili belli suikastların çözümünde kilit rol oynayacak. Hiçbir şey için geç değil. Tetikçiye değil bizim o tetiği çektirenlere odaklanmamız lazım” beyanında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi