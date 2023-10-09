Uğur Kurt’u öldüren polis yeniden hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’daki Okmeydanı Cemevi’nde 14 Mayıs 2014’te Berkin Elvan'ın cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt’u başından vurarak öldüren polis Sezgin Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına yarın (10 Ekim) başlanıyor.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen yılın mart ayında Kurt’un yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ilk yargılama kapsamında Nisan 2017’de 12 bin 100 liraya mahkum edilen Korkmaz’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.

'HERKESİ DURUŞMAYA DAVET EDİYORUM'

AYM’nin kararı doğrultusunda Korkmaz, yarın İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Kurt’un eşi Narin Kurt, “Vicdanı olan veya bu davanın bu şekilde sonuçlanmasından rahatsız olan herkesi duruşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Narin Kurt, yeniden yargılamaya ilişkin şunları söyledi:

“Bu davanın adı Uğur Kurt davası ama, aslında bu bir insanlık davası. Evden dışarı çıktığınız zaman can güvenliğinizi korumakla yükümlü olan insanların canınıza kast ediyor olması ve bunun adalet karşısında bir cezasının olmaması tehlikeli bir durum. Vicdanı olan veya bu davanın bu şekilde sonuçlanmasından rahatsız olan herkesi duruşmaya davet ediyorum, özellikle siyasetçileri."

'UMARIM BU DEFA ADALET YERİNİ BULUR'

"Bizim istediğimiz masum bir insanın öldürülmesinin cezada karşılığı neyse onun verilmesi. İlk yargılamada verilen ceza bizi daha da yaraladı. Kayınpederim kahrından öldü, kayınvalidem ikinci kez kansere yakalandı. Ben babasız çocuk büyütmeye çalışıyorum. Babasının eksiğini tamamlayamıyorum. Bunları canımızı korumakla yükümlü birinin yüzünden yaşıyor olmak bizi derinden üzüyor. Umarım bu defa adalet yerini bulur ve adalet terazisinin havada kalan kısmında olmayız.”