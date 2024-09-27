Uğur Dündar Cem Yılmaz'ın Kapısına Neden Gitti? 'Lütfen Kapıyı Açar mısınız' Sırrı Belli Oldu

Dündar, programda Cem Yılmaz ile birlikte dizinin ilgili bölümünü izlerken, Yılmaz ve ekibini kutladı. Dündar, "Sevgili Cem Yılmaz ve değerli ekibini yürekten kutluyorum. Genç aktör Furkan Palalı da başarıyla rolünü oynamış. Büyük emek harcamışlar ve alkışı hak eden bir eser ortaya çıkarmışlar" ifadeleriyle projeye olan takdirini dile getirdi.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Büyük mizah ustamız Cem Yılmaz'ın kapısına niye çaldım? Bu akşam ekrana gelecek Arena'da çarpıcı haber dosyaları yer alıyor. Ayrıca tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen ve YouTube programları milyonlarca kez izlenilen Oğuzhan Uğur da canlı yayın konukları oluyor. Genç, yetenekli, cesur ve idealist haberci kardeşlerim Gökmen Ulu, Cem Özkeskin (Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü), Fırat Fıstık ve Hazar Dost'un imzalarını taşıyan çok etkileyici haber dosyalarını soluk soluğa izleyeceksiniz..." dedi.