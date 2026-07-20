UDSP Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) kapsamında 27 Haziran'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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UDSP Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
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Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

SONUÇLARA EĞİTİM BİLİŞİM AĞI'NDAN ERİŞİLEBİLECEK

Adaylar, sınav sonuçlarına Eğitim Bilişim Ağı kullanıcı bilgileriyle erişebilecek. Adayların yabancı dil yeterliliklerini belirlemek amacıyla düzenlenen sınav, İngilizce ve Almanca dillerinde yapıldı. Adaylara toplam 50 soru yöneltildi ve 110 dakika süre verildi.

Kaynak: DHA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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