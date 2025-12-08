Eski Eşe 'Ucuzsun’ Mesajı Hakaret Sayılmadı! Yargıtay Beraati Onadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın boşandığı eşine attığı mesajda “Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş'” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Mahkeme, söz konusu ifadelerin kişilik değerlerine saldırı niteliği taşımadığını, onur ve saygınlığı zedeleyecek ağırlıkta görülmediğini belirterek sanığın beraatine hükmetti.

SAVCILIK KARARI TEMYİZ ETTİ

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, kullanılan sözlerin hakaret

kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY: ‘BERAAT KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK YOK’

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini yerinde buldu.

Sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya bütününde yapılan incelemede, beraat kararının hukuka uygun olduğu ifade edildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE KESİNLEŞTİ

Bu değerlendirmeler sonucunda, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki yerel mahkeme kararı oy birliğiyle onanarak kesinleşti.

Kaynak: DHA