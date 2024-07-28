Ucuzluk Oyununa Dikkat: Bu Evleri Satın Alanların Başı Ağrıyor!

Artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranları sebebiyle ev sahibi olmak giderek zorlaşmış durumda. Durum böyle olunca ev sahibi olmak isteyenler başka yollara başvuruyor.

Son dönemde ucuza satılan konut ilanlarında artış görülüyor. Vatandaşlar da ucuz olması sebebiyle bu tür konutlara rağbet gösteriyor. Ancak bu tür konutlar beraberinde ciddi sıkıntıları getiriyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre sektör temsilcileri, bu dairelerin çoğunun kaçak olduğunu belirterek “İskân belgesi, bir binanın oturum izni niteliğindedir. Ruhsatlı yapılarda, inşaatın tamamlanması ile alınan iskân belgeleri, resmî olarak bina kullanımına izin verilmesidir. Bu belgeleri de ilgili belediyeler vermektedir. Ancak bazı projeler kaçak inşa edildiği için, iskâna uygun değildir. Doğal olarak kaçaktır. Aldığınız eve su ve elektrik bile çekemezsiniz. Bazılarının da kat ittifakı yok, satmak istediğinizde kredi çıkmıyor. Bu sebeple ucuz konut alayım derken hata yapmayın” diyor.