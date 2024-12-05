Ucuz Diye İçki Yerine İçmiş, Hem de Aylarca! İnternetten Verdiği Sipariş Hastanelik Etti

İstanbul’da yaşanan sahte içki skandalında sayı artmaya devam ederken, Arnavutköy’de yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. İçki fiyatlarını pahalı bulan yaşlı adamın karışımında içki var diye, aylarca yüzey temizleyici içtiği ortaya çıktı.

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Ucuz Diye İçki Yerine İçmiş, Hem de Aylarca! İnternetten Verdiği Sipariş Hastanelik Etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi, mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde, O.G.’nin yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Ucuz Diye İçki Yerine İçmiş, Hem de Aylarca! İnternetten Verdiği Sipariş Hastanelik Etti - Resim : 1

6 AYDIR İÇİYORMUŞ

72 yaşındaki O.G.’nin polise verdiği ifadenin ardından gün yüzüne çıkan gerçek, herkesi hayrete düşürdü.

O.G. ifadesinde içki fiyatlarının pahalı olması nedeniyle, doğal karışım olarak bildiği, içinde içki olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini, 6 aydır internetten sipariş ettiğini, 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini söyledi.

800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik olan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Ucuz Diye İçki Yerine İçmiş, Hem de Aylarca! İnternetten Verdiği Sipariş Hastanelik Etti - Resim : 2

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükselmiş, sahte içki sattığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: DHA

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