Uçuşlara Zam Sinyali: Jet Yakıtı Fiyatı İkiye Katlandı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarında sert artışa yol açtı. Argus verilerine göre fiyatlar, galon başına 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi. Ortadoğu’nun küresel jet yakıtı arzındaki kritik payı ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin yavaşlaması, piyasada arz sıkıntısını derinleştirdi.

BİLET FİYATLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Uzmanlar, bu artışın havayolu şirketlerinin maliyetlerini hızla yükselttiğini ve stokların kısa sürede tükenebileceğini belirtiyor. Bu durumun bilet fiyatlarında artış ve sefer sayılarında azalma olarak yolculara yansıması bekleniyor.

Havayolu şirketleri de etkileri hissetmeye başladı. United Airlines, maliyet artışı nedeniyle bazı uçuşlarını azaltmayı planlarken, Delta Air Lines ise yalnızca mart ayında yüz milyonlarca dolarlık ek yakıt gideri oluştuğunu açıkladı.

Kaynak: AA