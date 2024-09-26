Uçsuz Bucaksız Arazide Yılın Son Hasadı Başladı: 6 Aylık Bekleyiş Son Buldu

"Tohumların tamamı yurt içinde geliştirildi"



Tohumluk patates üreticisi Mert Ekinci, hasadı yapılan tohumluk patateslerin hepsinin yerli çeşitler olduğunu söyleyerek, "Burada yaklaşık 3 bin 500 dekar üretim alanımız var. Şu anda yerli çeşitlerimizin tohumluk hasadına başlamış bulunmaktayız. Ortalama olarak yaklaşık 4 bin kilo civarında bir verim aldık. Patates dikimlerimiz nisan ayı ortalarında başlıyor. Eylül sonu gibi de hasat etmeye başlıyoruz. Hasat ekim ayının ortasında kadar sürecek. Hasadını yaptığımız tohumluk patateslerin hepsi yerli çeşitler. Bu tohumların tamamı yurtiçinde geliştirilen çeşitler. Bu patatesler sanayilik yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı verimli çeşitler" dedi.