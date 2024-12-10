Ücretsiz Şehir İçi Ulaşımda Yeni Karar: Gelir Desteği Ödemeleri Artırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; aylık gelir desteği, büyükşehirlerde 6.210 liraya, diğer illerde ise 3.726 liraya çıkarıldı.
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik kapsamında engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler, kamu hizmetlerinde görev alanları, ücretsiz veya indirimli taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.
Yeni yönetmeliğe göre;
- Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3 bin 375 TL olan ödeme 4 bin 658 TL'ye,
- Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin TL olan destek ödemesi 6 bin 210 TL'ye,
- Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 375 TL olan destek ödemesi 4 bin 658 TL'ye,
- Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 700 TL olan destek ödemesi ise 3 bin 726 TL'ye yükseltildi."
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