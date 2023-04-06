Uçan Köfeci'nin yarım kalan hikayesi: Hayatı film oldu, izleyemeden depremde hayatını kaybetti
Diyarbakır’da uzun süredir köftecilik yapan ve yıllardır paramotor ile uçan Abdulkadir Arslan, namı diğer ‘Uçan Köfteci’, filmi çekildikten sonra vizyona girmeden deprem gecesi ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Acı detayı yeğeni anlattı.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra hayatını kaybedenlerin hikayeleri günler sonra acı detaylarla ortaya çıkıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin etkisiyle Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 89 kişinin ölümüne sebep olan Galeria İş Merkezi'nde ‘Uçan Köfteci’ olarak tanınan Abdulkadir Arslan ve ailesi de aralarındaydı.
Diyarbakır’ın ‘Uçan Köfteci’si olarak tanınan Arslan, depremden yaklaşık 2,5 yıl önce ‘Uçan Köfteci’ adında film çekimlerine başladı. Sosyal medyada tanınan Arslan, film çekimlerini bitirdikten sonra deprem gecesi Galeria İş Merkezinde eşi, oğlu, iki kızı, anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti.
Dayısının sosyal aktivitelere gönül bağladığını belirten Seyfettin Ballı, kendisinin hem aile hem çevresi tarafından çok sevilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile sosyal aktivitelere başladığını ifade eden Ballı, şunları söyledi:
“Dayım çok sosyal bir insandı. İnsanlarla ilişkileri çok iyiydi ve yaşamayı seven bir insandı. Diyarbakır’da birçok sosyal aktive gerçekleştirilen kulüplere kaydı vardı. Dayım sosyal aktiviteler içerisinde düşük imkanlarla ilk yamaç paraşütüne başladı. Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile bu aktiviteye gönül bağladı."