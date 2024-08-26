Uçakta Sigara Krizi! Kabin Ekibine Saldıran Yolcu, Gözaltına Alındı

İzmir-Ankara seferini yapan uçağın tuvaletinde sigara içen ve kabin ekibine saldırdığı öne sürülen bir kişi, uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinin ardından gözaltına alındı.

Uçakta Sigara Krizi! Kabin Ekibine Saldıran Yolcu, Gözaltına Alındı

İzmir-Ankara seferini yapan Ajet Havayolları’na ait yolcu uçağı tuvaletinde sigara içen yolcu olay çıkardı. Kendisine tepki gösteren kabin görevlilerine ve yolculara saldıran yolcu, uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişinin ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat 18.00’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçak Esenboğa Havalimanı’na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi.

Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı. Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi. Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu.

Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü. Uçak saat 19.05’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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