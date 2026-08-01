Uçakların Yerde Bekleme Çilesi Bitiyor: İstanbul Havalimanı'nın 4. Ana Pistinde Son Viraj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın küresel liderliğini pekiştirecek 4. ana pist çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Doğu-batı ekseninde inşa edilen dev pistin bu ay geçici kabulünün yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Yılın son çeyreğinde operasyon başlıyor; taksi süreleri kısalacak, hava trafiği rahatlayacak" dedi.

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Küresel havacılığın merkezi konumundaki İstanbul Havalimanı, her geçen gün katlanan uçuş ve yolcu trafiğini göğüslemek adına altyapısını dev bir hamleyle güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Uçakların Yerde Bekleme Çilesi Bitiyor: İstanbul Havalimanı'nın 4. Ana Pistinde Son Viraj - Resim : 1

BAKAN URALOĞLU TARİH VERDİ

İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini anımsattı.

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanmasını, pistimizin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Uçakların Yerde Bekleme Çilesi Bitiyor: İstanbul Havalimanı'nın 4. Ana Pistinde Son Viraj - Resim : 2

UÇAKLAR PİSTTE BEKLEMEYECEK, TAKSİ SÜRELERİ KISALACAK

Yeni pistin sağlayacağı katkılara işaret eden Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek" ifadesini kullandı.

Uçakların Yerde Bekleme Çilesi Bitiyor: İstanbul Havalimanı'nın 4. Ana Pistinde Son Viraj - Resim : 3

Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağına, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağına dikkati çekerek, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" bilgisini verdi.

Uçakların Yerde Bekleme Çilesi Bitiyor: İstanbul Havalimanı'nın 4. Ana Pistinde Son Viraj - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı
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