Uçağa Pet Şişe Suyla Binmek Neden Yasak? Nedenini Duyanlar Hak Veriyor

Bu tehlikeli planın fark edilmesinin ardından, tüm sıvıların uçaklara alınması geçici olarak yasaklandı. Ancak birkaç ay sonra bu yasak, yolcuların yanlarında en fazla 100 ml sıvı taşımasına izin veren bir düzenlemeye dönüştürüldü. Bu değişiklik, hava yolculuklarının güvenliğini artırmak ve güvenlik görevlilerinin sıvıları daha etkili bir şekilde denetleyebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.