Uçağa Pet Şişe Suyla Binmek Neden Yasak? Nedenini Duyanlar Hak Veriyor
Uçak yolculuklarında sıvı kısıtlamasını getiren katı kuralın nedenini duyanlar hak veriyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Uçağa binerken bagaj kontrollerinin sıkı yapılması, yolcuların güvenliği için hayati bir önem taşıyor. Küçük bir pet şişe su bile güvenlik noktasında sorun oluşturabiliyor. Uçaklara sıvı alımında katı kuralların uygulanmasının arkasında önemli bir neden var. 2006 yılından beri yürürlükte olan bu kurallar, havaalanlarındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla geliştirildi.
Havaalanlarında sıvı kısıtlaması, yolcuların yanlarında bulundurabilecekleri sıvı miktarını 100 mililitre ile sınırlıyor. Standart bir su şişesi veya diğer sıvı dolu kaplar bu sınırın üzerinde olduğu için, bu tür eşyaların güvenlik noktasında bırakılması zorunlu hale geliyor. Bu kural, potansiyel güvenlik tehditlerini azaltmak için dünya genelinde uygulanıyor.
ÇOK ÖNEMLİ BİR SEBEBİ VAR
Uçak yolculuklarında sıvı kısıtlamasını getiren katı kural, 10 Ağustos 2006'da yürürlüğe girdi. Bu durum, İngiliz güvenlik güçlerinin bir terör komplosunu ortaya çıkarmasıyla başladı. Teröristlerin, transatlantik uçuşlarda hidrojen peroksit bazlı patlayıcıları meşrubat şişeleri içinde gizleyerek taşıma planı yaptığı anlaşıldı.
Bu tehlikeli planın fark edilmesinin ardından, tüm sıvıların uçaklara alınması geçici olarak yasaklandı. Ancak birkaç ay sonra bu yasak, yolcuların yanlarında en fazla 100 ml sıvı taşımasına izin veren bir düzenlemeye dönüştürüldü. Bu değişiklik, hava yolculuklarının güvenliğini artırmak ve güvenlik görevlilerinin sıvıları daha etkili bir şekilde denetleyebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
NEDEN 100 ML?
Güvenlik birimleri, sıvı patlayıcılarla ilgili potansiyel riskleri sürekli olarak değerlendiriyor. Yapılan araştırmalar, 100 ml ve altındaki sıvı miktarlarının tek başına büyük bir patlama tehlikesi oluşturmadığını ortaya koydu. Bu bulgu üzerine, yolcuların uçağa binerken şeffaf, yeniden kapanabilir kaplar içinde en fazla 100 ml sıvı taşımalarına izin verilmesi kararlaştırıldı.