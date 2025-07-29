Üç Kardeşin Ölümünde Soru İşaretleri! Bakanlıktan Tek Paragraflık Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünsal Ergel/ANKARA

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde 27 Şubat 2025 tarihinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 18 yaşındaki Arif Güneş, 17 yaşındaki Yusuf Güneş ve 16 yaşındaki Mehmet Fatih Güneş kardeşlerin yaşamını yitirmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi konusundaki ihmalleri yeniden gündeme taşıdı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Dr. Sezgin Tanrıkulu, olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na beş maddelik kapsamlı bir soru önergesi sundu. Ancak bakanlıktan gelen yanıt, kamuoyunda “yetersiz ve kaçamak” olarak değerlendirildi.

TANRIKULU’NUN YÖNELTTİĞİ SORULAR

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu 7/25457 esas numaralı yazılı soru önergesinde şu başlıklar öne çıktı:

1. Türkiye genelinde son 5 yıl ve 2025 yılı karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölüm istatistikleri,

2. Gaziantep’teki olay özelinde bakanlık incelemesi olup olmadığı,

3. Karbonmonoksit dedektörlerinin zorunlu hale getirilmesi veya ücretsiz dağıtımı yönünde bir düzenleme planı,

4. Dar gelirli aileler için güvenli ısınma sistemlerine yönelik sosyal destek programları,

5. Soba ve kömür kullanımında sertifikasyon ve denetim uygulamalarının artırılıp artırılmayacağı.

BAKANLIKTAN TEK PARAGRAFLIK YANIT

Bakanlık, beş ayrı soruya yalnızca doğalgaz dönüşüm projesi üzerinden yanıt verdi. Yanıtta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen Doğalgaz Tesisat Dönüşümü Projesi’ne dair bilgiler yer aldı:

• Son beş yılda yaklaşık 1.800 haneye dönüşüm sağlandı.

• Projenin 5. etabı devam ediyor, 6. etap için de 2.000 hane hedefleniyor.

• Yeni etap için hibe talebinde bulunuldu.

Ancak bu cevap, Tanrıkulu’nun yönelttiği istatistik, düzenleme ve sosyal destek gibi somut ve çözüm odaklı sorulara yanıt içermedi.

CEVAPSIZ BIRAKILAN KRİTİK NOKTALAR

Bakanlığın açıklamasında şu konulara hiç değinilmedi:

• Türkiye genelindeki karbonmonoksit kaynaklı ölümlerin dağılımı,

• Gaziantep’teki ölüm vakasıyla ilgili özel bir inceleme yapılıp yapılmadığı,

• Dedektör kullanımıyla ilgili yasal bir düzenleme,

• Dar gelirli aileler için güvenli ısınma destekleri,

• Denetim ve sertifikasyon politikaları.

'TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN CİDDİ TEHDİT'

Tanrıkulu, önergesinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin kış aylarında tekrarlayan ve önlenebilir trajediler olduğunu belirterek, “Kömürle çalışan sobaların yol açtığı zehirlenmeler, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdittir. Bu vakalara karşı sistemli, düzenleyici ve destekleyici politikalar hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

'İKTİDAR GÖRMEZDEN GELİYOR'

Bakanlığın doğalgazla sınırlı yanıtı, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. CHP’li kaynaklar, “İktidar, karbonmonoksit kaynaklı ölümleri görmezden geliyor. Dar gelirli vatandaşların yaşam güvenliği için önlem almak yerine genel geçer projelerle geçiştiriyor” yorumunda bulundu.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER YETERSİZ Mİ?

Gelen yanıtla birlikte, Türkiye’de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı yeterli önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığı yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, dedektör kullanımının zorunlu hale getirilmesi, kamu bilincinin artırılması ve soba kullanımına yönelik sıkı denetimlerin şart olduğu ifade ediyor.