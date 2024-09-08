Üç Bakanın Narin Paylaşımında Dikkat Çeken 'Aile' Detayı

Diyarbakır’da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu "Narin' in cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bu sabah 08.45 sıralarında bulunmuştur. Narin' in öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı. Bakan Yerlikaya, Bakan Tunç ve Bakan Göktaş'ın paylaşımlarındaki detay ise dikkat çekti.

3 BAKAN DA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan evladımız Narin’in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Üç bakanın da Narin paylaşımlarında aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem