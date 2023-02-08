Twitter'a kısıtlama getirilmesinin ardından CHP'li vekiller BTK'da

Twitter'a erişim kısıtlaması getirilmesinin ardından CHP'li genel başkan yardımcıları Ahmet Akın ve Tuncay Özkan BTK'ya gitti.

Twitter'a kısıtlama getirilmesinin ardından CHP'li vekiller BTK'da

Twitter'a erişim kısıtlaması getirilmesinin ardından CHP'li milletvekilleri Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu'na gitti. 

Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Tuncay Özkan, "Bunun neden olduğunu kimin yaptığını öğrenmek zorundayız" dedi. 

Akın şöyle konuştu:

"16 sularında Twitter Türkiye'de kısıtlandı. Hangi akıl hangi mantık Allah aşkına insanlar can derdindeyken kısıtlamaya gidebilir. Veya BTK tarafından bu yapılmıyorsa bu nasıl yapıyor anlamaya geldik. Resmi bir açıklama da yok bununla alakalı. Bir keyfiyet var. Yetkiliden bir kişiyle görüşüp, öğreneceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise Twitter'dan yayınladığı videoda şunları kaydetti:

"Genel başkan yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte BTK'nın önündeyiz. Defalarca aradım kendileri toplantıdaymış. Daraltmayla ilgili bilgi alamaya geldik" dedi.

"YOK ÖĞLE YAĞMA DÜZENİ"

CHP lideri de milletvekillerinin BTK'ya giriş anlarını Twitter'dan paylaşarak "Bundan sonra hep geleceğiz, hep geleceğiz. Yok öyle yağma düzeni!" dedi. 

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