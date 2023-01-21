Twitter hesabında hareketlilik: Sedat Peker'in avukatı, paylaşım yapma şartını açıkladı!

Yaptığı paylaşımlarla iktidara ilişkin çarpıcı bilgiler veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son günlerde sosyal medya hesabından çeşitli etkileşimlerde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve güvenlik gerekçesiyle paylaşım yapmaması yönünde BAE yönetimi tarafından uyarılan Peker, geçen günlerde kendisi hakkında yazılan mesajları önce retweet edip 6 dakika sonra sildi. Bu hamle kamuoyunda Peker paylaşımlarına başlayacak mı sorusunu gündeme getirdi. Peker’in bundan sonra nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu.