Twitter hesabında hareketlilik: Sedat Peker'in avukatı, paylaşım yapma şartını açıkladı!
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlar gündemde bomba etkisi yaratmıştı. "Dijital tecrit" altında olduğu ifade edilen Peker'in avukatı, yeni paylaşımların hangi şartlar altında geleceğini anlattı.
Yaptığı paylaşımlarla iktidara ilişkin çarpıcı bilgiler veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son günlerde sosyal medya hesabından çeşitli etkileşimlerde bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve güvenlik gerekçesiyle paylaşım yapmaması yönünde BAE yönetimi tarafından uyarılan Peker, geçen günlerde kendisi hakkında yazılan mesajları önce retweet edip 6 dakika sonra sildi. Bu hamle kamuoyunda Peker paylaşımlarına başlayacak mı sorusunu gündeme getirdi. Peker’in bundan sonra nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu.
Cumhuriyet'ten Can Uğur; Peker’in avukatı Ersan Barkın’a kamuoyunun gündeminde yer alan soruları sordu. Barkın, “Gerçekten aylar öncesinde söz verdiği biçimde yayınlarla, bildiği ya da doğrudan içinde olduğunu ifade ettiği eylemleri, dosyaları açıklayabilmesi ancak fiili ev hapsinin kaldırılmasına bağlı” dedi.
“Sayın Peker’in Twitter’daki etkileşimini niçin yaptığını bilmiyorum” diyen Barkın “Bu etkileşimleri geçmişte onun mevcut hukuki durumuna zarar verdiğini biliyorum. Buna karşın kimi zaman yaptığı etkileşimler, videolarında söz ettiği ‘Gerekirse dumanla da insanlara ulaşma’ biçimi” ifadelerini kullandı.
Peker’in herhangi bir paylaşım yapmamasını yorumlayan Barkın, “Bugünkü durumu dijital tecrit diye tanımlanıyor ancak hukuken yaşadığı, zaman zaman sosyalleşmesine izin verilen bir ev hapsi” dedi.