İnternet Ünlüsü Jahrein Gözaltına Alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada “Jahrein” ismiyle bilinen Ahmet Sonuç’un gözaltına alındığını ve ‘müstehcenlik’ suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

Sonuç, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı. Sonuç'un bu sözleri büyük tepki çekmişti ve tepkiler üzerine Sonuç açıklama yapmıştı.

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein'in karısının kız kardeşiyle alakalı söylediği cinsel içerikli sözlerin tepki görmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Sonuç, gözaltına alındı ve müstehcenlik suçundan işlem başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasıyla Sonuç'un gözaltına alındığını ve hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca 'JAHREİN' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”