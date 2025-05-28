TV8 İşte Benim Stilim Güzide Duran Neden Yok? Jüri Üyesi Yarışmadan Ayrıldı mı? Öykü Serter'den Son Dakika Açıklama Geldi

TV8 İşte Benim Stilim’in yeni sezon jürilerinden Güzide Duran, son bölümde ekranlarda yer almadı. İzleyiciler "İşte Benim Stilim Güzide Duran neden yok? Jüri üyesi yarışmadan ayrıldı mı?” sorusunu sorarken, sunucu Öykü Serter’den konuya dair açıklama geldi.

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TV8 İşte Benim Stilim Güzide Duran Neden Yok? Jüri Üyesi Yarışmadan Ayrıldı mı? Öykü Serter'den Son Dakika Açıklama Geldi

TV8’in sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim’in jüri üyelerinden Güzide Duran, son bölümde yer almadı. İzleyiciler "Güzide Duran yarışmadan ayrıldı mı, neden yok?" sorularına yanıt ararken, sunucu Öykü Serter’den açıklama geldi. İşte detaylar…

TV8 İŞTE BENİM STİLİM GÜZİDE DURAN NEDEN YOK, AYRILDI MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programının son bölümünde jüri koltuğunda Güzide Duran’ı göremeyen izleyiciler, sosyal medyada "Güzide Duran neden yok?", "Yarışmadan ayrıldı mı?" şeklinde sorgulamalar yapmaya başladı. Moda yarışmasının yeni sezon jürisinde yer alan ünlü model Güzide Duran’ın yokluğu dikkat çekerken, yerine konuk jüri olarak Aslı Gümüşel Şen programa katıldı.

TV8 İşte Benim Stilim Güzide Duran Neden Yok? Jüri Üyesi Yarışmadan Ayrıldı mı? Öykü Serter'den Son Dakika Açıklama Geldi - Resim : 1

ÖYKÜ SERTER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ

İzleyicilerden gelen yoğun sorular üzerine programın sunucusu Öykü Serter, canlı yayında Güzide Duran hakkında açıklama yaptı. Serter, Güzide Duran’ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmanın o günkü çekimlerine katılamadığını belirtti. Ancak endişeye gerek olmadığını, Duran’ın bir sonraki bölümde jüri koltuğundaki yerini alacağını da sözlerine ekledi.

GÜZİDE DURAN YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Şu an için Güzide Duran’ın İşte Benim Stilim yarışmasından ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Yapılan bilgilendirmelere göre, geçici bir sağlık sorunu nedeniyle programa bir günlüğüne ara verdiği, ancak görevine devam edeceği bildirildi.

TV8 İşte Benim Stilim Güzide Duran Neden Yok? Jüri Üyesi Yarışmadan Ayrıldı mı? Öykü Serter'den Son Dakika Açıklama Geldi - Resim : 2

İZLEYİCİLER RAHAT NEFES ALDI

Güzide Duran’ın programdaki duruşu ve yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri olması nedeniyle, yarışmanın sıkı takipçileri onun geri dönecek olmasına sevindi. Sosyal medyada Güzide Duran’a geçmiş olsun mesajları da paylaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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