Tuzla’da Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Sonra Kurtarıldı

Tuzla’da kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi Baki Ayık, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ayık, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Tuzla’da Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Sonra Kurtarıldı
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Olay, saat 14.45 sıralarında Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak’taki inşaat alanında meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Baki Ayık, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan Ayık’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Tuzla’da Toprak Altında Kalan İşçi 3 Saat Sonra Kurtarıldı - Resim : 1

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından göçükten çıkarılan Ayık’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İşçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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