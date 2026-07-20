Tuzla'da Site Sakinlerine Mafya Kabusu: 22 Milyon TL'lik Aidat Bahiste Batmış

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 268 dairelik Fiyaka 3 sitesi, devasa bir dolandırıcılık, usulsüzlük ve silahlı tehdit iddiasıyla çalkalanıyor.

Site sakinlerinin kabusu, 2023 yılında yönetimin baskı, tehdit ve şantajla Nihat Ö. ve Suat Y. isimli iki ortak tarafından ele geçirilmesiyle başladı. Yeni yönetimin devraldığı mali tablolardaki skandallar, sitenin adeta organize bir suç şebekesi tarafından sömürüldüğünü ortaya çıkardı.

AİDAT PARASIYLA YASA DIŞI BAHİS OYNAMIŞ

Ortaya çıkan skandaldaki en çarpıcı iddia, kat maliklerinden toplanan paraların akıbeti oldu. Yapılan resmi incelemelerde, eski site başkanı Nihat Ö.'nün, sitenin resmi yönetim hesabından kendi adına kayıtlı 4 farklı şahsi banka hesabına 22 milyon 595 bin lira aktardığı belirlendi.

Bu transferleri kamufle etmek için "huzur hakkı", "fatura ödemesi" ve "elektrik ödemesi" açıklamalarını kullanan Nihat Ö.'nün, bu milyonları yasa dışı bahis sitelerinde harcadığı öne sürüldü. Sitenin kasasından şahsi taksi parası olarak bile 49 bin TL ödendiği kayıtlara geçti.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KAÇAK, 11,5 MİLYON TL İCRA BORCU VAR

Milyonluk vurgunun ardından site tam anlamıyla bir harabeye ve borç batağına döndü. 3 yıl boyunca toplanan aidatlara rağmen hiçbir resmi ödeme yapılmadı.

Piyasaya ve kurumlara toplam 11,5 milyon TL borç birikti. Ortak alanların, çevre aydınlatmalarının ve blokların elektrik ile doğal gaz hatlarının kaçak bağlandığı ortaya çıktı.Çalışanların maaşları ödenmedi, SGK'ya 4,5 milyon TL prim borcu birikti. 31 bin TL olan vergi borcu ise ödenmediği için 830 bin TL'ye fırladı.

'EŞİMİ VURMAK İÇİN PARA GÖNDERİLDİ, CAMLARIMIZ KURŞUNLANDI'

Yönetimin usulsüzlük belgelerini toplamak için imza kampanyası başlatan site sakinleri, eski yönetimin mafyatik yöntemlere başvurduğunu belirtti. Site sakini Lale Mercan, "Çok ciddi tehditler alıyoruz. Eski yönetim tarafından eşimi vurması için tetikçiye para gönderildiğini öğrendik. Kızımı güvenlik gerekçesiyle üniversite sınavından sonra şehir dışına kaçırmak zorunda kaldım" dedi.

Bir diğer site sakini Nurettin Körpe ise sitenin iki kez kurşunlandığını, yönetimin ise kendilerine "Bunları bizi korumak isteyen polisler yaptı" diyerek akılalmaz yalanlar söylediğini aktardı.

'TAMAMEN İFLAS ETMİŞ DURUMDAYIZ'

Sitenin yeni yönetiminden Volkan Karakaya da göreve geldikleri iki hafta içinde kapılarına sürekli icra memurlarının dayandığını belirtti. Karakaya, "2026 yılına kadar toplamda 32 milyona yakın ödeme alınmış ancak karşılığında hiçbir şey yapılmamış. Şu an site olarak tamamen iflas etmiş durumdayız. Bu borcun içinden kat malikleri olarak tek başımıza çıkmamız imkansız. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm devlet kurumlarımızdan bu çeteye karşı destek bekliyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA