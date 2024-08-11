Tuzla'da Şantiyede Göçük: Toprak Altında Kalan 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Tuzla’da şantiyede göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kaynak: İHA
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