Tuzla'da Şantiyede Göçük: Toprak Altında Kalan 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Tuzla’da şantiyede göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Tuzla'da Şantiyede Göçük: Toprak Altında Kalan 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İstanbul Tuzla’da bir şantiyede göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Tuzla Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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Tuzla İşçi
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