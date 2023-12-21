Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım töreninde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin daha önce cemaat yapılanması içinde oldukları gerekçesiyle şikayet edildiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Piyade Okulu'ndaki tartışmalar gündemdeki yerini korurken; yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın 12punto'da yayınlanan yazısında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle hareket eden grubun lideri olduğu tahmin edilen başka bir teğmenin, geçen yıl tarikat toplantısında cübbeli-sarıklı fotoğrafına ulaşıldığı öne sürüldü.

Yıldız'ın haberine göre, yine aynı grubun avukatlarından birisinin geçtiğimiz günlerde bilgi-belge almak için gittiği Tuzla Piyade Okulu'nda sarıkla dolaştığı bildiriliyor.

Yıldız'ın yazısındaki bilgiler şöyle:

Bilindiği gibi Türkiye, 2021 yılında bir tuğamiralin makam arabasıyla tarikat evine gittiğini ve üniformasının üzerine cübbe giydiğini gördü.

Şimdi Tuzla Piyade Okulu'nda da buna benzer bir olaydan söz ediliyor.

Tarikatçı olduğu öne sürülen grubun liderliğini yaptığı tahmin edilen, ancak olaylarda ve soruşturmada henüz adı geçmeyen teğmen K.A., geçen yıl bir tarikatın toplantısında cübbeli ve sarıklı fotoğrafını paylaşmış.

Söz konusu isim, 13 Kasım'daki olaylar sırasında da, “Şeriatçıyım” demiş.

Yine aynı teğmenlerin avukatlığını üstlenen isimlerden birisi, geçtiğimiz günlerde soruşturmaya yönelik bilgi-belge almak üzere gittiği Tuzla Piyade Okulu'nda sarıklı dolaşmış.

CUMA NAMAZI GEREKÇESİYLE EĞİTİM GEZİSİNE KATILMAMIŞLAR

İki başka olay:

16 Aralık 2022'de Tuzla Piyade Okulu'ndaki bir tabur için Özel Kuvvetler’e eğitim gezisi planlanmış; ancak şimdi 10 Kasım ve sonrasındaki olaylarda adı geçen teğmenler, cuma namazına gideceklerini söyleyerek ve de tabur komutanını tehdit ederek bu geziye katılmamış.

Okulda Hizbullah'a ait derginin 'Bir Hareketin Aydınlatılmamış Öyküsü' başlıklı sayısı bulunmuş; ancak yetkililer, “Kime ait olduğu belli değil” diyerek işlem yapmamış.

“MÜSLÜMAN OLMAN ATATÜRK'Ü SEVMENE ENGEL DEĞİL”

Olaydan sonra tarikatçı grupta yer aldığı belirtilen bir teğmen, “çark ettiğini” düşündükleri bir teğmene, “Sabahtan beri bu itlerle çakallarla ağız birliği yapıyorsun, paçayı mı kurtarıyorsun?” şeklinde mesaj yazmış, o da şu karşılığı vermiş:

“Sizin grubunuzdan da evinizden de ne haberim var ne bilgim var... Hiçbirinizi suçlamadım iftira altındasın sandım. Cemaat tarikat vs. benim babamı 4.5 sene açığa aldı. Benim kimseye bir minnetim bağlılığım yok. Başından beri kendin iftira iftira diye konuşmadın mı?.. Bir tane kayıt mesaj göster de ki sen bizimle birlikte şu eve geldin... Son olarak Müslüman olman Atatürk'ü sevmen için engel değil. Atatürk'ü seviyorsun diye de Müslüman değilsin demek olmuyor bu.”