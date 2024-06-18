Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın! Ağaçlık alana da sıçradı

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AĞAÇLIK ALANA DA SIÇRADI

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. O anlar dron kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında saat 13.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve AFAD ekipleri ile TOMA'nın müdahalesi sürüyor. Yangından çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle fabrikanın yakınında bulunan ağaçlık alana sıçradı. Ağaçlık alanda çıkan yangın TOMA'nın müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin, fabrikadaki yangını söndürmek ve alevlerin ormana sıçramasını önlemek için çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıktığı belirtilerek, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA