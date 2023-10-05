Tüyler ürperten olay: 17 yaşındaki kızın intihar etme nedeni hayrete düşürdü
17 yaşındaki kız çocuğu, Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışması sonucunda intihar etti.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı.
4. KATTAN ATLADI
Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Z.Ç.,nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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