TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına ilişkin yeni kurallar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, hem personel görevlendirme şartlarında hem de çalışma sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.
AMİR YARDIMCILARI İÇİN YENİ GÖREV İMKÂNI
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişiklikle araç muayene istasyonlarında 4 yıl deneyime sahip amir yardımcılarının istasyon amiri olabilmelerine imkân tanındığını açıkladı. Ayrıca, bu düzenleme ile lise ve dengi okul mezunları için de teknisyenlik yolu açıldı.
LİSE MEZUNLARINA TEKNİSYENLİK ŞANSI
Yeni düzenleme kapsamında, lise ve dengi okul mezunlarının araç muayene teknisyeni olarak görev alabilmeleri için belirli eğitim ve sınav süreçlerinden geçmeleri gerekecek. Bu kapsamda, ilgili adaylar 6 haftalık saha eğitiminin ardından, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu ve mevzuat gibi konuları içeren 2 haftalık teorik eğitime katılacak.
Eğitimlerin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlar, araç muayene teknisyeni olarak istihdam edilebilecek. Ancak bu oran, istasyonlarda görev yapan toplam teknisyen sayısının %20’sini aşmayacak.
YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜKTE
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, araç muayene istasyonlarının hem personel politikalarını hem de işleyiş süreçlerini yeniden şekillendirecek. Bakanlık, bu değişikliklerin, hizmet kalitesini artırmayı ve nitelikli iş gücünü teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.