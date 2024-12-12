TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti

LİSE MEZUNLARINA TEKNİSYENLİK ŞANSI

Yeni düzenleme kapsamında, lise ve dengi okul mezunlarının araç muayene teknisyeni olarak görev alabilmeleri için belirli eğitim ve sınav süreçlerinden geçmeleri gerekecek. Bu kapsamda, ilgili adaylar 6 haftalık saha eğitiminin ardından, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu ve mevzuat gibi konuları içeren 2 haftalık teorik eğitime katılacak.