TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına ilişkin yeni kurallar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, hem personel görevlendirme şartlarında hem de çalışma sisteminde önemli değişiklikler içeriyor.

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TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti - Resim: 2

AMİR YARDIMCILARI İÇİN YENİ GÖREV İMKÂNI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan değişiklikle araç muayene istasyonlarında 4 yıl deneyime sahip amir yardımcılarının istasyon amiri olabilmelerine imkân tanındığını açıkladı. Ayrıca, bu düzenleme ile lise ve dengi okul mezunları için de teknisyenlik yolu açıldı.

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TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti - Resim: 3

LİSE MEZUNLARINA TEKNİSYENLİK ŞANSI

Yeni düzenleme kapsamında, lise ve dengi okul mezunlarının araç muayene teknisyeni olarak görev alabilmeleri için belirli eğitim ve sınav süreçlerinden geçmeleri gerekecek. Bu kapsamda, ilgili adaylar 6 haftalık saha eğitiminin ardından, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu ve mevzuat gibi konuları içeren 2 haftalık teorik eğitime katılacak.

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TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti - Resim: 4

Eğitimlerin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlar, araç muayene teknisyeni olarak istihdam edilebilecek. Ancak bu oran, istasyonlarda görev yapan toplam teknisyen sayısının %20’sini aşmayacak.

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TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonlarında Kural Değişti - Resim: 5

YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, araç muayene istasyonlarının hem personel politikalarını hem de işleyiş süreçlerini yeniden şekillendirecek. Bakanlık, bu değişikliklerin, hizmet kalitesini artırmayı ve nitelikli iş gücünü teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

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