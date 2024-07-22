Tuvaletini Yapmak İstedi, Dere Yatağına Düşüp Öldü

Sakarya'da tuvaletini yapmak isteyen bir kişi feci şekilde can verdi. Yol kenarında tuvaletini yapmak için duran Ahmet Yavuzer (58), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi.

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Tuvaletini Yapmak İstedi, Dere Yatağına Düşüp Öldü

Ahmet Yavuzer isimli kişi, hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla geldiği Denizköy Mahallesi’ndeki yazlık evinden İstanbul’daki evine gitmek için yola çıktı. Ahmet Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek için D-020 Karayolunun Karadere Mahallesi mevkiinde akşam saat 20.00 sıralarında aracını yolun kenarında durdurdu. Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü.

Yakınları haber alamadıkları Yavuzer’i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu. Bir süre sonra da Yavuzer’i dere yatağında hareketsiz şekilde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yavuzer’in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bağlanarak çıkartıldı. Yavuzer’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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