Tuvalet Kavgasında Akılalmaz Olay! Çalışanın Burnunu Isırarak Kopardı

Çeşme’de bir pastanede çıkan kavga dehşet dolu anlar yaşandı. Kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, önceki akşam İzmir'in Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇALIŞANIN BURNUNU ISIRARAK KOPARDILAR

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çeşme
Son Güncelleme:
Hakkari'de Ot Toplamaya Giden Kişi Ölümden Döndü Hakkari'de Ot Toplamaya Giden Kişi Ölümden Döndü
CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Seni Bitmeyen Bir Özlemle Anacağım CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Seni Bitmeyen Bir Özlemle Anacağım
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde Altında Geri Sayım! Perşembe Günü Başlıyor: Yatırımcılar Diken Üstünde
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı