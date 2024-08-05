Tütün Devine 6 Milyar TL Ceza! Maliye'nin Rekor Ceza Kestiği O Firma Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandığı haberleri dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.