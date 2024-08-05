Tütün Devine 6 Milyar TL Ceza! Maliye'nin Rekor Ceza Kestiği O Firma Belli Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin kayıt dışı hasılatı belirledikleri tütün firmasına 6 milyar rekor ceza uyguladıkları açıklanmıştı. Firmanın adının açıklanmaması herkeste büyük bir merak uyandırdı. 6 milyar lira rekor ceza uygulanan tütün devi firma belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandığı haberleri dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.