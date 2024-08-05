Tütün Devine 6 Milyar TL Ceza! Maliye'nin Rekor Ceza Kestiği O Firma Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin kayıt dışı hasılatı belirledikleri tütün firmasına 6 milyar rekor ceza uyguladıkları açıklanmıştı. Firmanın adının açıklanmaması herkeste büyük bir merak uyandırdı. 6 milyar lira rekor ceza uygulanan tütün devi firma belli oldu.

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Tütün Devine 6 Milyar TL Ceza! Maliye'nin Rekor Ceza Kestiği O Firma Belli Oldu - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek'in "çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandığı haberleri dün kamuoyuyla paylaşılmıştı.

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