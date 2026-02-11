Resul Emrah Şahan Hakkında Tahliye Kararı

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında, 'Kent Uzlaşısı' davası kapsamında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,19 Mart’ta 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Şahan hakkında 12 Eylül 2025 tarihinde de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tutuklama kararı verildi.

'Kent uzlaşısı' davası kapsamında Resul Emrah Şahan ile yine görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

