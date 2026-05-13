Tutuklu CHP'li Başkan Hakkında 11 Ay Sonra İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

9 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İddianamenin, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli Bahçetepe'nin "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

Kaynak: AA